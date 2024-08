San Marzano sul Sarno: 20mila euro dal Pnrr per progetti sportivi per minori Il comune dell'Agro è tra i pochi ad aver ottenuto il finanziamento

Grandi novità in arrivo per le attività sportive destinate ai ragazzi dai 6 ai 17 anni a San Marzano sul Sarno. Il Comune ha infatti avuto accesso ad un finanziamento di 20mila euro per poter permettere di mettere in atto dei progetti che riguardano lo svolgimento di attività sportive per i giovani cittadini, grazie ai fondi provenienti dal Pnrr che sono stati resi disponibili in base alle normative vigenti emanate dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.

L'amministrazione comunale, dunque, ha ottenuto il posizionamento in graduatoria insieme ad un esiguo numero di altri comuni che avranno accesso al finanziamento, il quale darà modo di raccogliere le manifestazioni di interesse per attuare programmi di promozione del diritto allo sport per minorenni.

Il progetto viene reso noto dall’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino, Andrea Annunziata, ed è stato fortemente voluto dal consigliere comunale con delega allo sport, Biagio Calabrese, il quale si è attivato subito dopo l’insediamento dell’assise cittadina, lo scorso 11 giugno, per produrre tutta la documentazione necessaria per offrire ai piccoli cittadini questa nuova possibilità. La progettazione è poi arrivata in giunta comunale, con la collaborazione dell’assessore Colomba Farina, ed è stata approvata sotto forma di delibera e a breve vedrà la sua realizzazione.