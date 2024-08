"Turismo BalneAbile", nasce la spiaggia inclusiva per i disabili L'iniziativa riguarda i centri di Battipaglia, Olevano sul Tusciano e Bellizzi

Inaugurata oggi dai tre sindaci di Battipaglia Cecilia Francese, di Bellizzi Mimmo Volpe e di Olevano sul Tusciano Michele Ciliberti, la spiaggia inclusiva del Piano di Zona, attraverso l'iniziativa "Turismo BalneAbile".

Progetto finanziato con 116mila euro, che ha portato all'allestimento di un'apposita area di accoglienza in prossimità della spiaggia libera posta tra gli stabilimenti balneari Virgin Beach e Mojito Beach. In servizio tre disoccupati, in favore dei quali saranno attivati tirocini mirati di inclusione sociale e lavorativa, e 20 cittadini, sempre residenti nel territorio dell'ambito, con minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali certificate dalla Asl, destinatari di attività di accoglienza e di balneazione inclusiva ed accessibile.

I beneficiari sono stati selezionati con avviso pubblico e fruiranno di un servizio di presa in carico e di accompagnamento sia per i tirocini formativi che per la balneazione. E' previsto il trasporto sociale con prelievo dei beneficiari dai rispettivi domicili. Sono ammessi a fruire della piattaforma pubblica, per le attività di balneazione inclusiva ed accessibile, i cittadini dell'ambito, che sebbene non selezionati a mezzo avviso pubblico, risultino affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali certificate. Per questi ultimi sarà possibile fruire del trasporto sociale nei limiti però delle capacità organizzative della cooperativa sociale affidataria del servizio.