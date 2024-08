Incendio a Gragnano, quasi tutta la Costiera Amalfitana resta senza corrente La decisione si è resa necessaria per consentire le operazioni di spegnimento

L'emergenza incendi sta mettendo in ginocchio il territorio campano e, in particolare, diverse zone della provincia di Salerno. In queste ore notevoli sono i disagi in Costa d'Amalfi dove si è resa necessaria l'interruzione dell'erogazione elettirca a partire dalle 15.45 per consentire le operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato a Gragnano. "Le Prefetture di Napoli e Salerno, su invito dei vigili del fuoco, informano di aver autorizzato alle società Terna ed E-Distribuzione l'interruzione temporanea dell'erogazione di energia elettrica nei comuni di Agerola, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Pimonte, Positano, Praiano, Ravello, Scala".

Una decisione necessaria "per garantire la massima sicurezza durante le operazioni di spegnimento di un incendio che si e' propagato a Gragnano in una zona in cui passa una linea dell'alta tensione di Terna che alimenta una cabina primaria di E-Distribuzione a servizio dei suddetti comuni". “L'urgenza e la non programmabilità dell'intervento impediscono al momento la rialimentazione delle utenze con l'utilizzo di generatori e l'erogazione di energia elettrica riprenderà non appena si saranno conclusi gli interventi di spegnimento dell'incendio da parte dei vigili del fuoco. Si ringrazia la cittadinanza per la comprensione e si ricorda l'importanza di queste operazioni per garantire la sicurezza di tutti gli operatori coinvolti”.

Fiamme anche nel Cilento. A Centola un incendio di notevoli dimensioni ha mandato in fumo diversi ettari di macchia mediterranea e diverse piante secolari di ulivo. Il rogo si è sviluppato su tre fronti differenti ed ha costretto ad un grande lavoro vigili del fuoco, operai della Comunità Montana e protezione civile per sedare le fiamme.