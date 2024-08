Scontro politico a Scafati, Santocchio: "Diserteremo la Notte Bianca" "La città vive una grave emergenza ambientale e il sindaco pensa alle feste"

Il coordinamento di Fratelli d'Italia esprime la propria ferma opposizione alla Notte Bianca di quest'anno, annunciando la propria decisione di disertare l'evento come segno di protesta e rispetto verso i cittadini di Scafati. Mario Santocchio, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, ha dichiarato: "Nulla contro la Notte Bianca in sé, ma alla luce degli sviluppi recenti e della gestione inadeguata dell'amministrazione comunale e del sindaco Pasquale Aliberti, riteniamo che partecipare a questo evento sarebbe un atto di complicità con una situazione disastrosa. La nostra città sta attraversando una delle emergenze ambientali più gravi degli ultimi anni, e la risposta da parte dell'amministrazione comunale è stata totalmente insufficiente".

Santocchio ha espresso il proprio disappunto per l'assenza di controlli e misure di contrasto da parte delle autorità locali. "Il sindaco e l'amministrazione hanno dimostrato disinteresse per le condizioni igienico-sanitarie della città, scaricando tutte le responsabilità sulla Regione e contribuendo così a peggiorare la situazione", ha continuato Santocchio. "Invece di affrontare con serietà l'emergenza, abbiamo visto solo propaganda politica e una gestione incompetente".

Il coordinatore ha inoltre criticato la gestione economica dell'amministrazione, facendo riferimento alle osservazioni dei Revisori dei conti sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio e sull'aumento della spesa. "La crisi dell'Acse, con ombre sulle procedure e la totale incompetenza nella gestione, è un chiaro esempio di come l'attuale amministrazione non sia in grado di affrontare le sfide economiche della nostra città", ha affermato Santocchio. "Se oggi non abbiamo nemmeno i fondi per tagliare l'erba delle aiuole, è grazie a sprechi economici come quelli gestiti dall'amministrazione comunale di Pasquale Aliberti. Non possiamo accettare una festa che maschera il disastro sotto la superficie", ha concluso Santocchio.