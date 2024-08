Baronissi, il sindaco Petta: "Accogliamo il Cardinale Pierbattista Pizzaballa" "Un evento per la pace a Gerusalemme"

“Siamo onorati di ospitare nella nostra città il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, una figura di grande rilievo nel panorama ecclesiastico mondiale. Questo incontro è un'opportunità unica per riflettere insieme sulla condizione di Gerusalemme, un luogo che rappresenta un simbolo universale di fede e speranza. In un tempo in cui la pace è più che mai necessaria, la presenza del Cardinale qui a Baronissi è un segno di impegno e di speranza per il futuro. Invito tutta la cittadinanza a partecipare a questa giornata di riflessione e preghiera”. A dirlo è la Sindaca di Baronissi Anna Petta

La giornata inizierà alle ore 9:30 con l’accoglienza presso l’Auditorium “Papa Benedetto XVI” della parrocchia SS. Salvatore, Chiesa Maria SS.ma di Costantinopoli, via Maiorino, Baronissi (SA). Alle ore 10:00 seguirà il saluto della Sindaca di Baronissi, Dott.ssa Anna Petta, e del Prefetto di Salerno, S.Ecc.za Francesco Esposito, un momento di apertura che sottolinea l’importanza dell’incontro per la comunità locale e nazionale. Alle ore 10:15 prenderà la parola il Presidente della Conferenza Episcopale Campana, S. Ecc. Rev.ma Mons. Antonio Di Donna, Vescovo di Acerra, che offrirà una riflessione iniziale sull’importanza della pace e del dialogo interreligioso. Il momento centrale della giornata sarà alle ore 10:30 con l’intervento di Sua Beatitudine il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, che condividerà una profonda riflessione sulla situazione attuale di Gerusalemme e sulle prospettive di pace, ispirandosi al Salmo 122: “Chiedete pace per Gerusalemme”. Alle ore 10:45 seguirà il saluto dell’Arcivescovo Metropolita di Salerno-Campagna-Acerno, S. Ecc. Rev.ma Mons. Andrea Bellandi, che esprimerà il suo sostegno e la sua preghiera per le iniziative di pace in Terra Santa. La giornata si concluderà alle ore 12:30 con un ringraziamento speciale da parte di Fr. Antonio Michele Ridolfi, Ministro Provinciale della Provincia Salernitano-Lucana dell’Immacolata Concezione OFM, un momento di gratitudine per tutti coloro che hanno partecipato e contribuito all’organizzazione dell’evento.

“Come amministrazione comunale, crediamo fermamente che l'impegno per la pace e il dialogo interreligioso debba essere al centro delle politiche locali, nazionali e internazionali. L'evento di domani rappresenta un momento cruciale per rafforzare il legame tra la nostra comunità e i valori universali della tolleranza, del rispetto reciproco e della convivenza pacifica. Baronissi, città da sempre aperta al dialogo e all'incontro tra culture, si fa portavoce di un messaggio di pace che vogliamo diffondere oltre i nostri confini. Crediamo che l'unione di forze civili e religiose, come testimoniato dall'incontro con il Cardinale Pizzaballa, possa contribuire a costruire un futuro in cui la pace non sia solo un'aspirazione, ma una realtà concreta. Il nostro impegno sarà sempre rivolto a sostenere iniziative che promuovano la pace, il dialogo e la coesione sociale, valori fondamentali per il benessere della nostra comunità e per la costruzione di un mondo migliore”. Conclude la Sindaca Anna Petta.