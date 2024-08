Eboli, interventi per la sicurezza stradale e controlli nei pressi delle scuole L'installazione dei dossi in via Scoccozza sarà rivalutata

L’Amministrazione comunale di Eboli e, in particolare l’assessore alla Sicurezza, Antonio Corsetto, ha programmato una serie di interventi per il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale nonché per l’intensificazione dei controlli da parte della Polizia Municipale nella frazione di Santa Cecilia e dinanzi agli istituti scolastici cittadini in vista della ripresa delle attività didattiche. Nel contempo è stato deciso di rivalutare l'installazione dei dossi posti su iniziativa del Comandante della Polizia Municipale in via Riccardo Scocozza giacché nell’attuale configurazione non consentono il passaggio agevole di mezzi di ausilio ai portatori di disabilità.

Proprio per la zona di Pezza Paciana l’Amministrazione aveva indetto una gara per la viabilità e la sicurezza che prevedeva anche mezzi automatici a comando e scomparsa per garantire l’attraversamento pedonale senza pericoli. La gara, purtroppo, a causa dell’aumento dei costi di mercato, è andata due volte deserta, ma verrà riproposta al più presto con un adeguamento.