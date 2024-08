Noi Moderati Sala Consilina, Carotenuto nuovo coordinatore cittadino “Un ruolo che mi riempie di orgoglio"

Valter Carotenuto nuovo coordinatore cittadino di Noi Moderati Sala Consilina. In vista dell’atteso appuntamento elettorale con le prossime elezioni regionali il partito, guidato a livello regionale dall’onorevole Pino Bicchielli, sta mettendo a punto gli ultimi dettagli su tutti i territori della provincia. in questo contesto la nuova nomina del coordinatore cittadino: a guidare il partito a Sala Consilina sarà il giovane Valter Carotenuto, già segretario provinciale del movimento giovanile. “Un ruolo che mi riempie di orgoglio, nuove responsabilità che sono pronto ad accogliere per portare avanti il lavoro sul nostro territorio. Ringrazio l’onorevole Bicchielli, il coordinatore provinciale Luigi Cerruti e il referente di zona Antonio Casale per la fiducia nei miei confronti”, dice il neo coordinatore cittadino di Sala Consilina. “Un giovane alla guida del coordinamento cittadino di una comunità così importante è un segnale forte, la grande attenzione che da sempre Noi Moderati riserva ai giovani è motivo di vanto per tutti noi”, dichiara Antonio Casale, referente territoriale del Vallo di Diano, Bussentino-Policastro, Tanagro. “Auguro buon lavoro a Valter Carotenuto che in questi mesi ha già dimostrato attaccamento al territorio e al partito. Una sfida importante per prepararci al meglio alle prossime sfide elettorali e sono certo che il lavoro che stiamo portando avanti darà presto i suoi frutti”, aggiunge il coordinatore provinciale Luigi Cerruti.