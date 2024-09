Siano, verifiche nelle scuole: emerse criticità nel plesso di Piazza Aldo Moro Rischio distacco dell'intonaco, si va verso l’interdizione all’uso delle aule del primo piano

L'inizio della scuola è, ormai, alle porte e un po' tutti i comuni hanno avviato un monitoraggio degli istituti per verificarne le condizioni di sicurezza. A Siano, come annunciato dal sindaco Giorgio Marchese, sarebbero emerse delle criticità nel plesso di Piazza Aldo Moro che rendereanno necessarie delle valutazioni. "Le attività di verifica della sicurezza sugli edifici scolastici, condotte annualmente prima dell’inizio delle lezioni, quest’anno hanno fatto emergere alcune criticità sui solai dell’edificio di Piazza Aldo Moro", ha spiegato sui social il primo cittadino. "Insieme all’ufficio tecnico stiamo approfondendo le verifiche anche con rilievi strumentali ma, purtroppo i primi risultati fanno emergere un potenziale rischio di distacco dell’intonaco che, se confermato nei prossimi giorni, comporterà l’interdizione all’uso delle aule del primo piano. Dall’altra parte, nelle aule al piano terra non emergerebbe lo stesso rischio. Monitoreremo la situazione, aggiornandovi sugli sviluppi, con l’obiettivo di avviare l’anno scolastico senza creare difficoltà e, soprattutto, garantendo la sicurezza degli alunni e del personale scolastico.