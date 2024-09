Report Fiume Sarno, Aliberti: il Ministero si attiva dopo la nostra denuncia "Il nostro territorio non può continuare ad essere mortificato dall’inerzia politica"

In seguito alla denuncia inviata dal Sindaco di Scafati Pasquale Aliberti agli organi competenti e al Ministero dell’Ambiente relativamente a potenziali pericoli e danni per la salute umana con richiesta di interventi urgenti volti a fronteggiare la grave situazione di emergenza ambientale del fiume Sarno e dei territori rivieraschi è pervenuta quest’oggi la risposta da parte di ISPRA(Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale).

“Per i profili di competenza della scrivente Divisione, - si legge nella nota ricevuta - si trasmette, pertanto, la richiamata istanza ed i relativi allegati all'Ispra af inché valuti, anche attraverso il Sistema a rete SNPA, la sussistenza di un danno ambientale e/o minaccia imminente di esso ed eventualmente fornisca le relative misure di prevenzione e/o ripristino che dovessero risultare necessarie, così che questo Ministero possa provvedere agli eventuali adempimenti di propria competenza ai sensi della Parte VI del D.Lgs. 152/2006”.

Il Sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti: “Anche il Ministero si attiva dopo la nostra denuncia. La nostra battaglia non si ferma. Il nostro territorio non può continuare ad essere mortificato dall’inerzia politica: la verità uscirà fuori a dispetto di chi cerca di nasconderla”.