Comune di Sarno: presentato il nuovo portale istituzionale "E' stato aggiornato per migliorare la comunicazione tra l'Ente e i cittadini"

Questa mattina, nell'aula consiliare di Palazzo San Francesco, l'Amministrazione Comunale ha presentato il nuovo sito istituzionale del Comune di Sarno completamente rinnovato sia nei contenuti che nella navigazione.

Il nuovo portale (finanziato con i fondi del PNRR della PA digitale 2026 nell’ambito della - Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”) è stato aggiornato per migliorare la comunicazione tra l'Ente e i cittadini, rendendo l'interazione più semplice ed efficiente.

È stato realizzato secondo le linee guida redatte dall’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale). Ad illustrarne le novità e i contenuti, il Sindaco Francesco Squillante, il Dott. Salvatore Mazzocca, Funzionario del Comune, l'IT Manager dell'Ente Salvatore Aufiero.

La novità più importante consiste nel facilitare il cittadino nella ricerca delle informazioni migliorando la leggibilità dei contenuti e la velocità di accesso alle informazioni. Inoltre, il sito permette di avvicinare il cittadino alla Pubblica Amministrazione attraverso l’erogazione di servizi on-line che consentono all’utente di interagire con l’Ente senza la necessità di recarsi fisicamente negli uffici.

I principali contenuti del sito sono stati organizzati in modo che siano raggiungibili dalla Home page che è una sorta di mappa interattiva organizzata, con la possibilità di esplorarli tutti, scelti tra: servizi comunali, documenti, uffici, notizie ed eventi, Comunicazione istituzionale.

Il cittadino troverà una sezione dedicata ai “SERVIZI ON LINE” con una descrizione, come fare, cosa serve, cosa si ottiene, tempi e scadenza, con la compilazione di una istanza online con accesso Spid o CIE o prenotazione di un appuntamento con gli amministratori, gli uffici che erogano il servizio, i contatti ed eventuale modulistica.

"Grazie ai fondi del PNRR – ha dichiarato il Sindaco Francesco Squillante – abbiamo sviluppato un portale moderno e intuitivo, progettato per semplificare ulteriormente l’interazione tra cittadini, Comune e Amministrazione comunale. Questo ci consente di garantire servizi veloci, risposte immediate ed ancora più efficaci rispetto alle esigenze della comunità.

Il portale è di facile utilizzo, abbiamo intrapreso un processo virtuoso di digitalizzazione per rispondere a nuovi bisogni con accesso ai servizi. Non solo trasposizione di processi cartacei in formati elettronici, ma adozione di approcci strategici che comprendano l’ottimizzazione dei processi.

I cittadini - ha concluso il Sindaco - avranno un portale completamente a disposizione come contatto diretto; avranno accesso a una gamma molto più ampia di servizi online, tra cui la possibilità di prenotare direttamente dal portale un appuntamento con assessori e col sindaco. Ascoltare le esigenze dei cittadini è sempre stata una mia priorità, ed è per questo che abbiamo voluto integrare questa funzione, per favorire un dialogo più diretto e immediato”.