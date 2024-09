Tac in camper, Tommasetti: "A Battipaglia spettacolo indecoroso" "Pensavamo di averle viste tutte, le inefficienze della nostra Sanità riescono sempre a sorprenderci

“Il caso della Tac di Battipaglia assume contorni sempre più inquietanti”. Lo denuncia Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, in merito agli ultimi sviluppi dell’incresciosa vicenda all’ospedale di Battipaglia.

“Stando alla notizia pubblicata dal quotidiano “La Città”, per tamponare l’emergenza legata al malfunzionamento del vecchio apparecchio l’Asl si è inventata una soluzione persino difficile da credere: da qualche giorno nei pressi del Pronto soccorso del “Santa Maria della Speranza” staziona un tir dove i radiologi sottoporranno i pazienti agli esami”.

Uno spettacolo che il consigliere regionale definisce indecoroso: “Come evidenziato nei giorni scorsi all’ospedale di Battipaglia era destinata una Tac di nuova generazione, attesa da tre anni. Invece, dato il mancato adeguamento dei locali in cui avrebbe dovuto essere collocato il macchinario, lo stesso è stato dirottato all’ospedale di Eboli”.

Il risultato, sottolinea Tommasetti, “è che gli utenti di Battipaglia devono sottoporsi ad un apparecchio obsoleto e soggetto a continui guasti in attesa degli interventi che consentiranno di installarne uno nuovo. Nel frattempo dovranno accontentarsi di un camper per fare i controlli del caso. Pensavamo di averle viste tutte e invece le inefficienze della nostra Sanità riescono sempre a sorprenderci: davvero non c’erano alternative a un espediente del genere? Per quanto tempo i cittadini della Piana del Sele dovranno accontentarsi di soluzioni estemporanee per un servizio così importante?”.