Bracigliano: degrado e incuria nella nuova area fitness all'aperto Groppo Radici: "A poco più di un mese dall'inaugurazione è abbandonata"

"E' stata tanto osannata ed annunciata con una propaganda social e note ufficiali, sbandierando la capacità dell’attuale Amministrazione ad intercettare fondi del Pnrr per realizzarla. E oggi, a poco più di un mese dal 27 luglio, giornata in cui è stata inaugurata la nuova Area Fitness all’aperto in via Vescovo Capaccio, la stessa risulta già abbandonata al degrado e all’incuria. Una struttura, come annunciato dalla maggioranza di governo, che dovrebbe essere dedicata al benessere ed allo sport per la Comunità di Bracigliano. L’area fitness di via Vescovo Capaccio – sostengono i Consiglieri Comunali di opposizione del Gruppo “Radici” – allo stato attuale, ci consegna un’immagine tutt’altro che votata al benessere psicofisico. La presenza di erba alta e l’accumulo di qualche rifiuto in prossimità degli attrezzi rende questo luogo poco gradevole alla pratica di qualsivoglia attività sportiva”.

“Ci auguriamo – sottolinea il Gruppo “Radici” – che gli addetti ai lavori intervengano in tempi celeri per sistemare l’area e renderla regolarmente fruibile a coloro che intendono dedicarsi all’attività fisica all’aperto. Riteniamo sia inutile fare proclami che evidenziano la possibilità per i braciglianesi di poter usufruire, gratuitamente, degli attrezzi presenti in quest’area, sottolineando altresì un particolare riguardo all’accesso per i diversamente abili, quando poi l’area si presenta in modo indecoroso ed inidonea per lo svolgimento delle attività indicate”.

Un monito che il Gruppo “Radici” intende esporre ai competenti uffici istituzionali per suggerire di prestare maggiore attenzione alla cura di strutture e servizi dedicati alla collettività, soprattutto quando determinate aree pubbliche necessitano di adeguati interventi di manutenzione per renderle pienamente fruibili.