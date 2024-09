Proseguono i lavori della Provincia per la Piana del Sele "Importanti sono anche gli interventi previsti per l’edilizia scolastica"

Continuano gli impegni istituzionali della Provincia nel nostro territorio a partire dal completamento della messa in sicurezza ed asfalto delle strade provinciali sp 350 Eboli - Olevano, sp 204 area pip - Cilento Outlet.

Partiranno a breve i lavori sulla sp 412 Acqua dei Pioppi, così come proseguiranno gli interventi di

messa in sicurezza sulla sp 30.

Importanti sono anche i lavori previsti per l’edilizia scolastica delle scuole superiori di Eboli Per gli istituti liceo classico Perito Levi/ istituto professionale Aldo moro / istituto Agrario Fortunato sono stati eseguiti ed in via di completamento lavori di messa in sicurezza, adeguamento edifici scolastici per normativa antincendio che riguardano soprattutto interventi di impiantistica.

Per l’istituto industriale E. Mattei sono stati eseguiti lavori di manutenzione e sostituzione infissi. Per il liceo scientifico Gallotta sono stati eseguiti lavori di sistemazione al piazzale esterno e riparazione di infiltrazioni al piano interrato.

"Ringrazio il Presidente della Provincia Franco Alfieri e il collega consigliere provinciale con delega all'edilizia scolastica Martino D'Onofrio, per aver accolto ancora una volta le mie continue sollecitazioni per la nostra comunità, e gli uffici provinciali competenti", a dirlo Filomena Rosamilia consigliera Provinciale con delega alle politiche sociali e alle Pari Opportunità.