Postiglione, Caritas e Comune insieme con Puliamo il Mondo Il sindaco: “Proteggiamo l’ambiente con il sociale”

“Proteggiamo l’ambiente attraverso la promozione delle iniziative sociali e solidali”. Così il sindaco del Comune di Postiglione, Carmine Cennamo, annuncia l’adesione del Comune di Postiglione e della Caritas Diocesana di Teggiano Policastro, all’evento promosso da Legambiente “Puliamo il mondo per un clima di Pace”. L’evento si svolgerà sabato 21 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, con ritrovo in località Castagne della Corte- ex Faunus a Postiglione. Una giornata dedicata alla tutela dell’ambiente, organizzata dal Comune di Postiglione e dalla Caritas Diocesana, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Al Tuo Fianco e il Sistema di Accoglienza Integrazione degli immigrati ospiti del territorio del comune di Postiglione che vedrà decine di volontari, tra cui gli ospiti del centro di accoglienza, pulire le strade e le piazze del paese. “Una giornata di sensibilizzazione per la tutela dell’ambiente che rappresenta un modello di integrazione sociale e tutela del creato donato da Dio”, commenta il direttore della Caritas Diocesana di Teggiano Policastro, don Martino De Pasquale, che è anche il parroco del comune alburnino. “Ancora una volta, il nostro Ente, tra i pochi in Italia, fa sinergia con la Caritas nelle attività formative e di sensibilizzazione- dice il sindaco di Postiglione, Carmine Cennamo. -Con queste giornate di tutela dell’ambiente e di sensibilizzazione sociale -spiega Cennamo- diffondiamo la cultura del rispetto dell’ambiente ai giovani e ai nostri migranti ospiti dei centri della nostra comunità al fine di raggiungere l’obiettivo di un comune sempre più green, sostenibile e attento all’ambiente, rispondendo così alle nuove sfide che ci vengono dettate dall’agenda europea 2030 e dai cambiamenti climatici in atto”.