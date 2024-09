Auto off limits sul Corso di Mercato San Severino: multati due conducenti Grazie alle immagini della videosorveglianza urbana

Le telecamere di videosorveglianza urbana hanno fatto il loro lavoro: registrare il transito off-limits di due vetture lungo uno dei tratti ormai pedonali di Corso Diaz e consentire alla Polizia Municipale di risalire, attraverso i numeri di targa, ai conducenti.

Entrambi sono stati sanzionati per violazione al codice della strada; in aggiunta, uno dei due, dovrà risarcire il Comune per i danni cagionati alla pavimentazione a seguito del suo passaggio, ripreso sempre dall’occhio elettronico.

Gli episodi sono accaduti in due momenti diversi tra la giornata di ieri ed oggi e non hanno provocato fortunatamente nessuna conseguenza per i pedoni che si trovavano in quel momento nelle immediate vicinanze. I conducenti delle due vetture, una Fiat Punto ed una Panda, una volta identificati, sono risultati essere cittadini non residenti a Mercato S.Severino.

Entrambe le vetture hanno imboccato l’ormai area pedonale di Corso Diaz -oggetto di un ampio intervento di riqualificazione urbana con eliminazione dei marciapiedi e la creazione di un’unica base pavimentata in basalto, nuova illuminazione, nuove alberature e panchine, nuovo impianto di videosorveglianza- provenienti da una delle traverse che si intersecano con la centralissima arteria ignorando i divieti apposti.

«Siamo di fronte a due episodi isolati che ci auguriamo restino tali – sottolinea il Sindaco Antonio Somma – anche perché la scarsa attenzione alla segnaletica presente da parte dei due automobilisti poteva creare conseguenze ben più gravi per i pedoni. In ogni caso, grazie al sistema di videosorveglianza, siamo riusciti a cogliere le violazioni e, attraverso le immagini raccolte, chiederemo i danni al conducente che, con il suo passaggio, ha causato la rottura delle mattonelle rotte».