Illuminazione pubblica precaria a Sarno: la denuncia del consigliere Sirica "Cittadini costretti a vivere nella penombra"

Le segnalazioni dei cittadini non lasciano spazio a dubbi: l’illuminazione pubblica a Sarno è sempre più precaria. Nonostante l’impianto sia gestito in regime di project financing, volto a garantire un servizio efficiente, la città versa in condizioni di scarsa illuminazione, sia nelle zone centrali che in quelle periferiche.



“È inaccettabile che i cittadini di Sarno siano costretti a vivere in condizioni di penombra”, dichiara Enrico Sirica, consigliere comunale di Fratelli d’Italia. “La scarsa illuminazione non è solo un problema estetico, ma incide sulla sicurezza dei cittadini e sulla vivibilità dei quartieri. È fondamentale intervenire con urgenza per ripristinare un adeguato livello di illuminazione pubblica”.



Sirica sottolinea inoltre la necessità di una maggiore manutenzione dell’impianto: “Il project financing non può essere un alibi per giustificare l’attuale stato di abbandono. È necessario che l’azienda incaricata del servizio assuma un impegno concreto per garantire un’illuminazione costante e di qualità. Chiediamo un’immediata verifica delle condizioni contrattuali e un piano di interventi straordinari per risolvere definitivamente il problema”.



Il consigliere comunale conclude rivolgendosi all’amministrazione comunale: “Invitiamo l’amministrazione a farsi carico di questa problematica e a intervenire con determinazione per tutelare i diritti dei cittadini. È necessario un confronto aperto con l’azienda che gestisce l’impianto e, se necessario, valutare ogni possibile azione per garantire alla città l’illuminazione che merita”.