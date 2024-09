Cava de' Tirreni celebra i 40 anni di gemellaggio con la città di Schwerte La comunità tedesca si attivò con aiuti umanitari in seguito al terremoto del 1980

È stato il primo gemellaggio quello tra Cava de’ Tirreni e la città tedesca di Schwerte, della Renania Settentrionale-Vestfalia e in questo fine settimana sarà celebrato il 40º anniversario, con la visita della delegazione tedesca guidata dal bürgermeister Dimitrios Axourgos.

“Con Schwerte ci legano sentimenti di profonda amicizia - afferma il sindaco Vincenzo Servalli - che in questi anni si sono consolidati con scambi non solo istituzionali ma anche culturali e formativi tra i nostri cittadini e i giovani in particolare, con incontri tra studenti. Testimonianza del grande rapporto di amicizia è la nostra Sala Gemellaggi intitolata a Walter Hulscher, storico presidente del comitato tedesco”.

La delegazione di Schwerte arriverà in città venerdì prossimo e sarà accolta dal sindaco Servalli e dal Comitato Gemellaggi che si occuperà, con l’Ufficio Gemellaggi comunale, di accompagnare gli ospiti nelle visite previste dal ricco programma d’accoglienza.

Sabato prossimo la giornata ufficiale con la Celebrazione dell’anniversario a Palazzo di Città alle 17.30 con l’esibizione di gruppi folkloristici cavesi.

Era trascorso appena un anno dal disastroso terremoto del 23 novembre 1980 e la città di Schwerte si attivò con aiuti umanitari, poco dopo le due città sottoscrissero il gemellaggio che fu anche il prologo della nascita del Comitato per la promozione dei Gemellaggi. Come prima iniziativa, a Schwerte nacque "Cava de’ Tirreni Platz", mentre alla cittadina tedesca fu intitolata la villa comunale con parco giochi per bambini di via Veneto.