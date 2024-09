Vietri Sul Mare: per uno smottamento senso unico alternato In corso le operazioni di pulizia, lo comunica l'Anas

Lungo la strada statale 163 ‘‘Amalfitana’’ è provvisoriamente istituito il senso unico alternato in corrispondenza del km 47,100 a Vietri sul Mare, in provincia di Salerno, a seguito di un lieve smottamento occorso da un versante attiguo alla tratta stradale, a comunicarlo l'Anas.

Il materiale pietroso distaccatosi (anche a seguito delle forti piogge in corso tra ieri ed oggi) è stato contenuto in buona parte delle reti paramassi presenti; per permettere le operazioni di pulizia del piano viabile interessato dallo scivolamento di terriccio e pietrame è attualmente attivo il senso unico alternato.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine, al fine di consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

(foto di repertorio)