Sarno, il sindaco rinuncia all’indennità per rendere la città cardioprotetta Questa mattina l’inaugurazione del primo defibrillatore

“Un progetto realizzato non solo attraverso l’indennità cui ho rinunciato, ma grazie ai cittadini sarnesi che mi hanno voluto sindaco di questa città dandomi la loro fiducia”. Così il Sindaco di Sarno, Francesco Squillante, alla presentazione questa mattina del progetto “Sarno Città Cardioprotetta”

Infatti, oggi, con l'inaugurazione del primo defibrillatore posizionato in Piazza IV Novembre, è stato presentato il progetto "Sarno Cardio Protetta". Il Comune di Sarno, grazie alla rinuncia del 50% dell’indennità del Sindaco Francesco Squillante, ha avviato l'ambizioso progetto di cardioprotezione, che prevede l'installazione di defibrillatori ( Postazioni salvavita DAE) in punti strategici del territorio, dal centro alle periferie.

Questa iniziativa mira ad assicurare un intervento rapido e tempestivo in caso di arresto cardiaco improvviso, una delle principali cause di morte in Italia.

È stato già programmato che, nel corso del primo anno di amministrazione Squillante, saranno installati sei defibrillatori: in Piazza IV Novembre, tra Piazza Marconi e Piazza V Maggio, presso il Mercato Ortofrutticolo, nella frazione Lavorate, nella frazione Episcopio e nella frazione Foce.

"Il nostro obiettivo – ha detto il Sindaco Francesco Squillante - è radicare profondamente la cultura del primo soccorso, offrendo così la possibilità concreta di salvare vite umane. Fornire alla comunità dispositivi salvavita disponibili in ogni momento, formare quante più persone possibile nell'uso dei defibrillatori sono due elementi essenziali. Ogni cittadino preparato diventa una risorsa fondamentale per la collettività, aumentando le possibilità di intervento efficace in situazioni critiche e salvare vite umane. Simbolicamente il primo defibrillatore è stato installato accanto alla casa comunale perché è la casa di ogni cittadino sarnese”.

"Un ringraziamento speciale va al Sindaco e all'Amministrazione Comunale di Sarno, - ha dichiarato Antonio Ferraro, fondatore di Auexde, azienda leader nel settore degli apparecchi salvavita. - I defibrillatori sono protetti da teche innovative, costantemente connessi e monitorati da remoto, e predisposti per il collegamento con il sistema sanitario regionale 112/118, in modo da ridurre al minimo i tempi di risposta. Grazie alla connessione 4G, i defibrillatori installati sono monitorati 24 ore su 24, garantendo un sistema salvavita sostenibile ed efficiente."

Il corso BLSD sarà tenuto dal Dott. Giuseppe Colangelo, Dirigente Medico dell'UTIC dell'Ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno e Istruttore nazionale BLSD/PBLSD. Il corso avrà una durata di 8 ore e permetterà ai partecipanti di acquisire le competenze fondamentali per eseguire un intervento di rianimazione e utilizzare correttamente il defibrillatore DAE, ottenendo il brevetto di Esecutore BLSD.

Questo è un progetto importante – ha detto Colangelo - fondato su sensibilità e visione. Ho apprezzato particolarmente la forte volontà del Sindaco Squillante che ha reso tangibile un progetto di bene comune che aiuta a salvare vite umane. Da anni mi impegno per rendere le città cardioprotette e per formare le persone, perché avere strumenti e mezzi adeguati significa poter salvare vite umane".