San Marzano sul Sarno: Inaugurate le Porte uniche d’accesso Grazie alla sinergia tra diverse amministrazioni comunali

Inaugurate qualche giorno fa, presso il Distretto sanitario di Pagani e di Sarno, le Pua, ovvero le Porte uniche d’accesso, il cui scopo è quello di fornire orientamento e supporto, oltre che la presa in carico del soggetto fragile, in situazioni di particolare difficoltà sia sul campo sociale che su quello sanitario.

Il progetto è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra l’azienda consortile “Agro solidale” e le diverse amministrazioni comunali del comprensorio, dunque non solo Pagani o Sarno, ma anche San Valentino Torio e San Marzano sul Sarno, che hanno “unito le forze” su diversi piani istituzionali ed amministrativi, per fornire ai cittadini una integrazione tra servizi sociali e servizi socio-sanitari che sia efficiente e proattiva.



All’evento inaugurale presenti i sindaci delle cittadine coinvolte, e per il Comune di San Marzano sul Sarno vi era una delegazione formata dal vicesindaco, Vincenzo Marrazzo, dall’assessore con delega alle Politiche sociali, Colomba Farina, della consigliera comunale delegata alla Salute, Genny Grimaldi, e l’assessore con delega all’Ambiente e alla Manutenzione, l'ingegnere Franco Grimaldi.