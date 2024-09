Beccato con la droga in casa: arrestato un operaio 60enne In azione la polizia

In data 27 settembre gli Agenti del Commissariato di P.S. distaccato di Battipaglia, hanno arrestato E.D., anni 60, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti in quanto, lo stesso, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, a seguito di perquisizione domiciliare, sarebbe stato trovato in possesso di 632 grammi di hashish, 5 grammi di cocaina nonché materiale per la pesatura ed il confezionamento.