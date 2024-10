Sarno, affondo di Sirica: "Corso Umberto I versa nel degrado" L'esponente di Fdi: "Non possiamo continuare a ignorare un problema così evidente"

"È inaccettabile che un'arteria centrale come Corso Umberto I versi in queste condizioni di degrado. I paletti dissuasori, che dovrebbero garantire ordine e sicurezza lungo il corso, sono ormai inutilizzabili, danneggiati e abbandonati a loro stessi. È uno spettacolo che non rende giustizia alla nostra città e ai cittadini che ogni giorno percorrono queste strade". Lo afferma in una nota Enrico Sirica, consigliere comunale di Sarno e coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia che ha denunciato il "degrado urbano in cui versa il centro cittadino" della città dell'Agro.

"Quello che chiediamo - prosegue il consigliere Sirica - è un intervento immediato e risolutivo. Non possiamo continuare a ignorare un problema così evidente, che influisce sia sulla vivibilità che sull'immagine della nostra città. Sarno merita un'amministrazione che sappia prendersi cura del territorio e tutelare il bene comune. I cittadini sono stanchi di promesse non mantenute e di soluzioni tampone che non risolvono nulla. È tempo che l'amministrazione si assuma le sue responsabilità e intervenga con decisione".

La richiesta di Sirica è quella di un'azione urgente per la sostituzione o il ripristino dei paletti dissuasori e, più in generale, un piano di riqualificazione del centro urbano che garantisca maggiore ordine e sicurezza. "Sarno ha bisogno di interventi strutturali che vadano oltre le apparenze – conclude –. Il decoro urbano non può essere considerato secondario, è un diritto di tutti i cittadini e un dovere di chi amministra la cosa pubblica".