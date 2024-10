Castel San Giorgio, la sindaca nell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Ali "Orgogliosa di rappresentare la Campania in una realtà associativa così importante"

“Unita e giusta, l’Italia da ricucire”. Si è chiuso a Roma il Festival delle Città 2024 organizzato dall'ALI. Il sindaco di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, insieme a 51 sindaci italiani, è stata eletta nell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Nazionale ALI. L'appuntamento annuale organizzato da ALI-Autonomie Locali Italiane giunto alla sua sesta edizione, dedicato al mondo delle autonomie locali, ha visto sindaci e amministratori locali, italiani e stranieri, confrontarsi con le istituzioni e la politica, sul futuro dell’Italia. Un’edizione ricca di nomi e di contenuti, con oltre 200 sindaci, per un totale di circa 400 amministratori locali intervenuti, 100 relatori provenienti dal mondo delle istituzioni, della cultura e della società civile, il tutto in circa 20 panel tematici, che si sono susseguiti in tre giorni nella splendida cornice di Villa Altieri a Roma.

«Sono stati tre giorni di dibattiti sui principali temi che interessano il mondo delle autonomie e della politica nazionale, un confronto serrato sull'autonomia differenziata, sulla situazione economica del Paese e dell’Europa, sulla Legge di Bilancio, su mobilità sostenibile e sicurezza, sulla crisi del sistema sanitario e sul diritto alla salute", ha detto il sindaco di Castel San Giorgio, Paola Lanzara. Ringrazio il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, presidente nazionale di Ali, Matteo Ricci, presidente uscente ed eletto presidente del Consiglio Nazionale ALI e l'amico Mimmo Volpe, eletto coordinatore nazionale dei presidenti regionali. Li ringrazio per la stima e la fiducia che hanno riposto in me, sono orgogliosa di rappresentare Castel San Giorgio e tutta la Campania in questa realtà associativa e politica così importante, con l'obiettivo di dare un fattivo contributo di idee per favorire sempre più la crescita dei nostri territori e il miglioramento della qualità della vita», ha concluso Paola Lanzara.