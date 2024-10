Scafati, Santocchio lancia l'sos sicurezza: "Servono più controlli in città" Il coordinatore di Fdi invoca un presidio di Polizia e il potenziamento delle telecamere

"È impensabile che, in una città come Scafati, non sia ancora presente un presidio di Polizia. Chiediamo con urgenza un aumento degli uomini delle forze dell'ordine sul territorio. Non bastano più i soli Carabinieri: è necessario un presidio stabile di Polizia che garantisca una maggiore sicurezza per i nostri cittadini”. Lo afferma in una nota il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Mario Santocchio, preoccupato per l'emergenza sicurezza nella città di Scafati. "Inoltre, il controllo degli svincoli della SS 268 deve essere potenziato per arginare il flusso di criminalità che minaccia la nostra comunità”, ha aggiunto Santocchio.

Un altro tema caldo è l'efficienza del sistema di videosorveglianza: “Le telecamere, che dovrebbero essere un alleato fondamentale per le forze dell'ordine, non sembrano funzionare come dovrebbero. Chiediamo trasparenza sul loro funzionamento e, se necessario, investimenti adeguati per poterne migliorare l'efficacia,” ha aggiunto Santocchio. “Non è accettabile che il sindaco scarichi continuamente le responsabilità su altri, quando invece è ora che ognuno faccia la propria parte”, ha continuato il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia.

Santocchio, infine, ha lanciato un monito anche sul coordinamento della polizia municipale: «È necessaria una guida più presente e concreta, non affidata a un assessore fantasma. La sicurezza della nostra città deve essere una priorità politica e gestionale, con un impegno serio e non delegato”, ha concluso.