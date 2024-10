Sarno, scuola "De Amicis" ferma al palo. Sirica: "Trasparenza e chiarezza" L'esponente di Fdi: "E' inaccettabile che i lavori procedano con questa lentezza"

"Non possiamo più tollerare che la scuola De Amicis rimanga un cantiere infinito. È un’opera fondamentale per la nostra comunità, per i nostri ragazzi e per il futuro della città". Lo afferma in una nota il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Sarno, Enrico Sirica denunciando ritardi continui nella realizzazione dell'opera. "L’amministrazione comunale ha il dovere di spiegare ai cittadini quali siano i veri motivi dietro questi interminabili ritardi. Perché, dopo anni, non vediamo ancora la luce alla fine del tunnel?".

Sirica insiste sulla necessità di una gestione più efficace e trasparente del progetto: "È inaccettabile che i lavori procedano con questa lentezza, senza che ci sia un vero piano di recupero. Chiedo all’amministrazione comunale un impegno concreto per sbloccare il cantiere e ridare alla città una struttura scolastica degna di questo nome. Sarno non può permettersi altri anni di immobilismo".

Infine, il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia sottolinea l'importanza della scuola per la comunità locale: "I nostri bambini meritano di studiare in condizioni adeguate e sicure. Non possiamo permettere che un progetto così importante diventi l’ennesimo simbolo di inefficienza amministrativa.