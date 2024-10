Consorzio Sociale della Valle dell'Irno: "Il progetto Dopo di Noi proseguirà" "Non si è avuto il trasferimento in casse delle risorse, questo il motivo del temporeggiamento"

"Dispiace il difetto di comunicazione intercorso con l’Anfass in merito ai progetti del Dopo di Noi". Lo afferma in una nota la direzione del Consorzio Sociale Valle dell'Irno Ambito 6 che risponde alla denuncia lanciata nella giornata di ieri dai rappresentanti dell'Anfass. "L’impegno dell’Azienda speciale “Valle dell’Irno” S6 resta forte e determinato nell’assicurare le risposte possibili ai cittadini che ne hanno necessità. Lo si può riscontrare nei fatti. Proprio a proposito dei progetti del Dopo Di Noi, sin dall’inizio ci siamo attivati per tradurre in concreto queste opportunità importanti per le famiglie e le persone con disabilità. Pur di assicurare una puntuale gestione degli interventi si è provveduto all’utilizzo e alla rendicontazione delle risorse assegnate e trasferite. Ad oggi - si legge nella nota - sebbene vi fosse l’assegnazione delle nuove risorse finanziarie, ancora si è avuto il trasferimento in casse delle stesse. Questa è stata semplicemente la ragione del temporeggiamento rispetto ai nuovi progetti del Dopo di Noi. Tranquillizziamo, dunque, se ve ne fosse necessità, sul prosieguo dell’intervento e sulla massima collaborazione anche con i soggetti del Terzio Settore coinvolti ed interessati. Restiamo profondamente convinti dell’importanza di questi interventi e a tale riguardo segnaliamo che si sta lavorando in questa fase anche all’attuazione degli interventi simili previsti con il PNRR di cui il nostro Ambito è beneficiario. Anzi, ne approfittiamo anche per rivolgere un invito a partecipare a tutti i cittadini con disabilità e alle loro famiglie. Lo abbiamo già fatto nei mesi scorsi attraverso uno specifico avviso pubblico. Nessuna preoccupazione. Continuiamo a lavorare insieme", si legge nella nota.