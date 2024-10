Cava de' Tirreni, donna aggredita da un parcheggiatore abusivo Il consigliere comunale Italo Cirielli: "Atto ignobile, siamo di fronte ad una piaga sociale"

Un parcheggiatore abusivo sabato sera ha aggredito una donna a Cava de’ Tirreni, in un parcheggio del centro cittadino. A prendere posizione su quanto accaduto è stato Italo Cirielli, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale. “Esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza alla signora che ha subito questo attacco. Si tratta di un atto ignobile e inaccettabile. Mi chiedo cosa si stia aspettando a intervenire con determinazione per stroncare il fenomeno degli estorsori della sosta in città - afferma il consigliere Cirielli -. A quanto pare, questo non è il primo episodio del genere. Si tratta di una vera e propria piaga sociale. La signora è riuscita a essere lesta e a rifugiarsi in auto con il figlioletto quando l’uomo, infuriato per non aver ricevuto l’obolo, ha preso a inseguirla inveendo contro di lei. Ma l’episodio avrebbe potuto prendere una piega diversa e trasformarsi in una aggressione fisica”.

“Una situazione intollerabile - sostiene Italo Cirielli - questi soggetti si appropriano di intere zone e pensano di poter agire impunemente, senza rispetto per la legalità e per la sicurezza degli altri. Chiedo con forza che si prendano provvedimenti. Vanno fermati a tutti i costi. Invito, inoltre, tutti i cittadini a denunciare ogni forma di violenza o di inciviltà.”.