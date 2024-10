Castellabate: incontro con i giovani su formazione e orientamento al lavoro Il sindaco: "Opportunità da dover cogliere per diventare protagonisti del proprio futuro"

Il Progetto Rete, in un evento patrocinato dal Comune di Castellabate, organizza un’importante iniziativa rivolta a tutti i giovani del territorio e focalizzata sul loro orientamento, formazione e accompagnamento nel mondo del lavoro. L’incontro si terrà giovedì 17 ottobre alle ore 18.00, presso l’Aula Consiliare “C.Grande” del Palazzo Comunale in Piazza Lucia. L’evento, basato su una sessione di domanda e risposta, permette di sensibilizzare e supportare i giovani nella costruzione del proprio futuro professionale attraverso un percorso completo che conduce al mondo del lavoro o verso la creazione di una propria impresa. Il tutto scoprendo le risorse necessarie e gli incentivi offerti da Invitalia per l’imprenditorialità giovanile. Durante la manifestazione, Antonio Santoro, Manager Hub Rete Salerno, presenterà nel dettaglio i vari servizi offerti dal progetto Rete, illustrando come i giovani possano beneficiare gratuitamente di attività di formazione e supporto nell'avvio di un percorso professionale o imprenditoriale.

“In un periodo storico così complicato e pieno di incertezze, questa tipologia di incontri garantiscono un’opportunità da dover cogliere per permettere ai tanti giovani di diventare protagonisti del proprio futuro. Tale progetto mette a disposizione tutti gli strumenti utili per sviluppare idee imprenditoriali e avviare attività lavorative su tutto il territorio”, sostiene il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Grazie al Progetto Rete puntiamo ad accrescere le competenze dei ragazzi stimolando ed accompagnando la loro vocazione imprenditoriale e facilitando l'ingresso nel mercato del lavoro. Un impegno condiviso per lo sviluppo del territorio, alla scoperta delle risorse messe a disposizione per i giovani”, afferma il Consigliere, Dalila Russo.