Maiori: un impianto fotovoltaico ad alta tecnologia per il cimitero L’energia elettrica sarà prodotta con pannelli e impatto zero

Il cimitero di Maiori si appresta a diventare energeticamente indipendente grazie ad un impianto fotovoltaico innovativo e ad impatto zero. Il muro perimetrale della struttura si trasformerà in un punto di produzione energetica con l’installazione di un impianto realizzato con pannelli a bassa invasività che esteticamente richiamano il tipico color cotto delle tegole, rispettando così la caratteristica metodologia di costruzione mediterranea che è parte integrante del paesaggio patrimonio Unesco della Costa d'Amalfi. Una soluzione virtuosa elaborata dagli uffici tecnici del Comune di Maiori che è passata positivamente attraverso gli iter di approvazione degli enti territoriali di tutela perché rispettosa dei molteplici vincoli paesaggistici ed ambientali mirati a preservare la bellezza della Divina. Questo intervento darà vita ad un impianto della potenza di 18kw dotato anche di un sistema di accumulo, che aumenterà l’indipendenza energetica della struttura che così non sarà limitata unicamente alle ore di sole.

Si tratta di un passo significativo verso la sostenibilità che si aggiunge a una serie di azioni già avviate negli scorsi anni per garantire non solo l’innovazione energetica ma anche il decoro del cimitero comunale che sorge lungo la Statale Amalfitana in direzione di Capo d’Orso.

Tale intervento di risistemazione generale ha visto negli ultimi anni lavori di sistemazione muraria, efficientamento energetico per l’illuminazione e la sistemistica, con un investimento totale fino ad oggi di circa 210.000 euro. Nel 2022 una cifra di 70mila euro è stata infatti stanziata ed impiegata per sistemazioni murarie e migliorie varie, nel 2023 altri 70mila sono stati spesi per la sostituzione dell’illuminazione con un sistema a led meno energivoro e rinnovo di quanto necessario nell’impiantistica elettrica. Nel 2024 poi l'investimento per l'impianto fotovoltaico.

Il sindaco di Maiori Antonio Capone commenta: “Il decoro dei luoghi in cui si onora la memoria dei propri cari è un segno di civiltà e rispetto, di cui non ci si deve mai dimenticare. Con l'installazione di questo impianto all’attenzione al decoro aggiungiamo anche l’attenzione alla sostenibilità, facendo del nostro cimitero una struttura all’avanguardia nell’intero comprensorio non solo per le tecnologie ma anche per le soluzioni a impatto ambientale zero adottate.