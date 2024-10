Maltempo nel salernitano: scuole chiuse in diversi comuni Frane e allagamenti, disagi in Costiera Amalfitana e nell'agro nocerino sarnese

La Protezione Civile regionale, considerato il quadro meteo attualmente in atto e l'intensificarsi delle precipitazioni che già stanno determinando situazioni di criticità in alcuni comuni della Campania, ha prorogato, innalzato ed esteso l'allerta meteo già in vigore all'intero territorio regionale. A partire dalle 23.59 si passa all'Arancione sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, isole, Area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini) e mentre l'allerta Gialla viene estesa a tutte le altre zone. Dopo i disagi di queste ore alcuni sindaci stanno firmando le ordinanze di chiusura delle scuole per domani, sabato 19 ottobre 2024.

Disposta la chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado a Nocera Inferiore, chiusi anche il Cimitero comunale, tutti i parchi giochi e ville comunali nonché di parchi gioco ed aree ludiche private ed affini ricadenti nel territorio comunale. Nessuna campanella suonerà domani anche a Castel San Giorgio, Sarno, Maiori e Minori.