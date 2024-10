Agropoli lotta per l'ospedale: approvata la mozione indirizzata ad Asl e Regione L'obiettivo è inserire il presidio tra quelli individuati come "aree disagiate"

Una seduta straordinaria monotematica relativa al Presidio ospedaliero di Agropoli. Ieri pomeriggio il confronto nel parlamentino cittadino. Dopo un ampio dibattito, che ha visto intervenire il sindaco Roberto Mutalipassi e poi diversi consiglieri sia di maggioranza che di minoranza, oltre che componenti dell'esecutivo, è stata approvata la proposta della commissione consiliare sanità.

In maniera unanime i presenti hanno fatto voti all'ASL e alla Regione affinché il presidio sanitario di Agropoli venga adeguato al Decreto ministeriale relativo alle zone disagiate, per dotarlo di un reparto di medicina generale, con un proprio organico di medici ed infermieri, di una chirurgia elettiva, che effettui interventi in day surgery o eventualmente in week surgery, nonché di un’attività di pronto soccorso, con la conseguente disponibilità dei necessari servizi di supporto, la possibilità di eseguire indagini radiologiche, con trasmissione di immagine collegata in rete al centro hub o spoke più vicino e indagini laboratoristiche in pronto soccorso.

Il sindaco, Roberto Mutalipassi, ha dichiarato: «La proposta, così come condiviso in assise, sarà ora posta al vaglio di altri Comuni limitrofi che fanno riferimento alla struttura di Agropoli affinché, qualora lo ritengano opportuno, possano approvare la medesima deliberazione per fare fronte comune e giungere al risultato sperato del potenziamento dei servizi. Si tratta di un primo passo per una rivendicazione che dovrà continuare per ottenere un presidio sempre più funzionale a dare risposte concrete al cittadino».