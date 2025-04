Aeroporto di Salerno: in estate voli per Parigi e Barcellona Le novità per l'estate, 4 nuove rotte internazionali

Vueling, la compagnia di volo parte del gruppo IAG, ha annunciato le rotte per l’estate 2025, per un totale di 224 rotte verso quasi 100 destinazioni in 29 paesi, novità anche per l'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi.

I dettagli



Nei prossimi mesi, attiverà 4 nuove rotte internazionali nel mercato italiano: Salerno-Parigi Orly, Salerno-Barcellona, Firenze-Bruxelles (già attiva dal 1° aprile 2025) e Rimini Barcellona.

Nella stagione estiva, dunque, Vueling in Italia offrirà un totale di 33 rotte da 15 aeroporti nazionali (gli hub di Roma Fiumicino e Firenze in primis, ma anche Bologna, Bari, Cagliari, Catania, Genova, Milano Malpensa, Napoli, Olbia, Palermo, Torino, Venezia, Salerno e Rimini) verso 13 destinazioni europee (Barcellona, Madrid, Bilbao, Valencia, Malaga, Ibiza, Londra, Parigi, Dubrovnik, Spalato, Mykonos, Santorini e Bruxelles) in 6 paesi (Spagna, Inghilterra, Francia, Croazia, Grecia e Belgio).