Nocera Inferiore: completati i lavori per un campo di inumazione al cimitero Si tratta di un primo intervento che riguarda il quadrato 18

Sono stati completati i lavori per la realizzazione di un campo di inumazione con fosse prefabbricate al Cimitero Comunale di Nocera Inferiore, lo ha reso noto il Comune.

Si tratta di un primo intervento che riguarda il quadrato 18. In particolare, sono state realizzate novanta fosse con la cosiddetta "camera d'aria".

Un lavoro che consente di superare le difficoltà che si verificano in occasione delle operazioni di esumazione, quando interi quadrati vengono demoliti, compresa la parte impiantistica. Progressivamente, saranno interessati altri quadrati dalle fosse prefabbricate.