Escalation di furti tra Irno e Agro: l'appello del gruppo Radici Invocato l’incremento delle risorse umane tra le forze dell’ordine

Il moltiplicarsi dei reati di furti in tutto il territorio della Valle dell’Irno e dell’Agro-nocerino-sarnese, sta destando molte preoccupazioni a tutti i residenti dei Comuni che insistono su questi territori. Bracigliano è uno dei Comuni che funge da cerniera tra la Valle dell’Irno e l’Agronocerino e, come gli altri territori, ha subito anch’esso fenomeni di questo tipo, nei confronti dei quali si sta cercando di trovare adeguate soluzioni.

Il Gruppo “Radici” di Bracigliano, attento alle dinamiche territoriali, si unisce all’appello di tutte le Amministrazioni Comunali che hanno invocato, in maniera incisiva, l’incremento delle risorse umane tra le forze dell’ordine, il cui numero di agenti, in molte occasioni, risulta di gran lunga inferiore rispetto al controllo di una vasta area di propria competenza.

“I cittadini – ricordano i Consiglieri del Gruppo “Radici” – sono molto spaventati e allarmati dai numerosi furti che si stanno verificando, soprattutto all’interno delle abitazioni, anche in presenza di persone. L’azione messa in campo da questi furfanti, risulta infatti essere spregiudicata, con i malviventi che hanno dimostrato di essere sprezzanti di fronte al pericolo, mettendo a serio rischio l’incolumità pubblica”.

“Noi – concludono i membri di “Radici” – come al solito faremo la nostra parte e, se è il caso, offriremo il nostro contributo incondizionato per richiedere con forza, anche al Prefetto di Salerno, il potenziamento delle unità in forza presso le locali stazioni dei carabinieri o presso i Comandi di Polizia Municipali. Questa battaglia contro la criminalità organizzata non ha colore politico. Bisogna affrontarla uniti per cercare di risolvere un problema serio, che rischia di espandersi sempre più se non contrastato con i giusti mezzi”.

Il gruppo “Radici”, su questo fronte, si è mostrato disponibile ad ogni forma di dialogo.