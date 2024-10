Crisi idrica, Gori sospende l'erogazione notturna a Bracigliano La riapertura del flusso idrico avverrà ogni mattina alle 4

La società Ausino ha confermato a Gori il persistente calo della disponibilità idrica dalle sorgenti Olevano e Avella, attraverso le quali sono alimentati anche alcuni comuni gestiti da Gori. A tale problematica si aggiunge anche la minore disponibilità di risorsa idrica da parte della sorgente Vado, ubicata nel comune di Bracigliano.

Tale situazione ha costretto l’Azienda ad eseguire manovre di chiusura e regolazioni notturne del servizio idrico negli ultimi giorni. Per fronteggiare tale criticità, e al fine di assicurare la continuità della fornitura durante le ore diurne, si informa che è necessario procedere in modo sistematico alla chiusura e/o regolazione dell’erogazione idrica nel comune di Bracigliano durante le ore notturne.

Pertanto, a partire da questa sera, e fino al superamento dell’attuale situazione di deficit idrico, sarà interrotta l’erogazione di acqua in tutto il territorio comunale alle ore 23:00; la riapertura del flusso idrico avverrà gradualmente, ogni mattina, a partire dalle ore 04:00.

Al fine di assicurare la continuità del servizio, Gori sta eseguendo costanti monitoraggi degli impianti e delle reti. L’Azienda, inoltre, anche per far fronte ai fenomeni di carenza idrica e siccità, è impegnata in importanti azioni di miglioramento delle reti che stanno interessando anche il comune di Bracigliano, con interventi puntuali di distrettualizzazione e sostituzione delle condotte ammalorate. Gori sta assicurando il massimo impegno per ridurre al minimo i disagi arrecati all’utenza.