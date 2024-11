Dimensionamento scolastico, è scontro politico a Nocera Superiore La minoranza punta il dito contro il sindaco

E' scontro politico a Nocera Superiore sul tema del dimensionamento scolastico. Ad alzare la voce sono stati i consiglieri comunali di minoranza Carmine Amato, Enrico Bisogno, Annalisa Carleo, Giovanni Iannone, Maurizio Lamberti che, con una nota, hanno puntato il dito contro l'Amministrazione. "Considerato che per ben due volte in sede delle conferenze dei capigruppo, tenutesi in data 24 settembre 2024 e 28 ottobre 2024, si era deciso di tenere un Consiglio Comunale con punto all’ordine del giorno vertente sul dimensionamento scolastico; atteso che con apposita nota del Presidente del Consiglio Comunale pervenuta ai capigruppo a mezzo posta certificata in data 31 ottobre, si è indetta una nuova conferenza dei capigruppo per il giorno 4 novembre 2024, richiamando in maniera impropria l’articolo 58 del Regolamento Comunale, con l’intento di non portare all’attenzione del Consiglio (e della cittadinanza) un tema molto delicato, con una evidente forzatura del dettato dell’articolo stesso, tra l’altro citato solo parzialmente nella suddetta comunicazione, i consiglieri comunali di minoranza preannunciano che a breve chiederanno formalmente Consiglio Comunale monotematico a cui stavolta la maggioranza non potrà sottrarsi".

"Stiamo valutando - aggiungono - di inviare nota ufficiale scritta al Prefetto per informarlo di quanto accaduto".