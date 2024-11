Degrado e inciviltà a Scafati, Santocchio: "Potenziare le telecamere" Il coordinatore di Fratelli d'Italia: "Continueremo a chiedere con forza interventi reali"

"Come gruppo di Fratelli d'Italia siamo d'accordo con il sindaco di Scafati sull'escalation di inciviltà e vandalismo, ma stupisce che proprio il primo cittadino denunci il problema, quando ha il dovere di proporre soluzioni efficaci. Noi, come Fdi, denunciamo queste situazioni da mesi, ma non ci siamo mai fermati alla sola segnalazione. È paradossale che il Comune continui a spendere fondi in erba sintetica e consulenze discutibili, quando sarebbe sufficiente investire una cifra modesta per l’installazione di videocamere di sorveglianza e per intensificare i controlli della polizia municipale". Lo afferma il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia a Scafati. "Le denunce servono solo a scaricare responsabilità, ma a frenare i vandali servono azioni mirate e costanti. Le istituzioni devono proteggere il bene comune e garantire la sicurezza dei cittadini. Continueremo a chiedere con forza interventi reali affinché il decoro della nostra città sia preservato - ha concluso -. La nostra comunità merita di vivere in un ambiente sano e curato, e se le istituzioni non sono in grado di attuare soluzioni concrete, è necessario che si interroghino seriamente sulla propria capacità di governare".