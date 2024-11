Cava de' Tirreni, Servalli: "La nuova gestione cimiteriale funziona" Il sindaco: "Superate le criticità che abbiamo avuto in questi anni"

Concluse le celebrazioni presso il civico cimitero di Cava de' Tirreni per la giornata del 2 novembre dedicata alla commemorazione dei defunti, continua l’impegno della Metellia Servizi Cimiteriali che, dal 15 aprile 2024, gestisce i servizi di pulizia, luci votive e tempio crematorio.

“La scelta di costituire una nuova società partecipata pubblico privata per la gestione dei servizi cimiteriali sta mostrando i primi effetti positivi - afferma il sindaco Vincenzo Servalli - e credo che i cittadini cavesi e non solo, che in questi giorni stanno frequentando il nostro cimitero, ne abbiano avuta testimonianza. Ringrazio il presidente della Metellia Servizi Cimiteriali Giovanni Muoio e tutti i collaboratori per il grande impegno ed efficienza che stanno dimostrando e che hanno permesso di affrontare le criticità che in questi anni abbiamo avuto nella gestione del cimitero pur nella consapevolezza che c’è ancora molto da fare”.