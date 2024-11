Sarno Servizi Integrati, Franco Annunziata chiede trasparenza L'auspicio dell'ex consigliere comunale è che il nuovo Cda sappia invertire la rotta

Franco Annunziata, ex consigliere comunale di Sarno e già consigliere provinciale, interviene con una riflessione sull'indirizzo e sulla funzione della Sarno Servizi Integrati, società partecipata del Comune di Sarno. Annunziata esprime un augurio per il futuro della società, confidando nel nuovo Consiglio d'Amministrazione e nella capacità di interrompere dinamiche che, fino a oggi, avrebbero rappresentato un peso per le casse comunali.



"Non intendo assolutamente mettere in discussione le qualità professionali dei nuovi componenti del Consiglio d'Amministrazione," ha dichiarato Annunziata. "Si tratta di professionisti che conosco personalmente e stimo; li ritengo validi e preparati. La questione che mi preme sollevare è piuttosto la funzione che si intende attribuire alla Sarno Servizi Integrati", ha detto.



Annunziata critica l'utilizzo della società negli anni passati, descrivendola come uno strumento politico di potere e distribuzione di incarichi che ha gravato economicamente sulle finanze comunali. "Questa società poteva dare maggiore efficacia ed efficienza all'attività amministrativa", ha spiegato.



L'auspicio dell'ex consigliere comunale è che il nuovo Cda sappia invertire la rotta. "Confido che il nuovo Consiglio d'Amministrazione della Sarno Servizi Integrati possa finalmente mettere un freno a queste pratiche che considerano dannose", ha concluso Annunziata.