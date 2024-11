Agropoli avrà un nuovo commissariato di Polizia: oggi la posa della prima pietra Ulteriore presidio di legalità e sicurezza per il Cilento

Questa mattina si è svolta in via Scarpa, nel comune di Agropoli, la cerimonia di posa della prima pietra per la realizzazione del nuovo Commissariato di pubblica

sicurezza di Agropoli. All’evento hanno partecipato il Questore della provincia di Salerno, Giancarlo Conticchio, il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, il Procuratore Generale, Elia Taddeo, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, Antonio Cantarella, magistrati della Procura presso il Tribunale di Salerno, autorità civili e militari della provincia nonché rappresentanti dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato.

Il Questore, nel corso dell’intervento, ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto sottolineando l’importanza della presenza

di un presidio di legalità sul territorio cilentano e la collaborazione con le altre forze di polizia già presenti, al fine di garantire una sorveglianza ancora più efficace ed un miglioramento della sicurezza.

All’evento hanno partecipato attivamente gli alunni della scuola primaria degli Istituti Comprensivi Gino Landolfi e Agropoli San Marco, i quali si sono divertiti ad

osservare le tecnologie delle autovetture specializzate della Polizia di Stato ed in particolar modo sono rimasti incantati dalla possibilità di toccare con mano e

fotografare la famosa Lamborghini Huracàn.