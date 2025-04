Salerno Pulita: ancora controlli e sanzioni in città Errati conferimenti e buste nere

Sabato 5 aprile, Salerno Pulita ed i vigili urbani hanno effettuato nuovi controlli sugli errati conferimenti. L'intervento ha riguardato anche via Irno e ha consentito, attraverso verifiche in alcuni sacchi neri (che non devono esser utilizzati), di rintracciare elementi utili a risalire ai trasgressori che sono stati sanzionati.