Nuove fermate dei bus nei pressi dell’Aeroporto e del Maximall La richiesta del Comune di Pontecagnano Faiano

Ieri mattina l’ente comunale, nella persona del Responsabile di settore Mario Borrelli, ha indirizzato una nota a BusItalia Campania Spa per richiedere di implementare il numero di fermate delle linee 51 e 52.

L’istanza trae origine dal lavoro svolto dalla Prima Commissione Consiliare Permanente, presieduta da Vittorio Marino e composta da Maria dell’Angelo, Donato Pierro e Francesco Fusco -delegato alla Mobilità ed ai Trasporti-, che, su iniziativa del Consigliere Comunale di Fratelli d'Italia Raffaele Silvestri, ha valutato la proposta di implementare il servizio di trasporto urbano che consentirà ai cittadini di raggiungere con più facilità Aeroporto e centro commerciale Maximall.

Sulla questione il Presidente della Prima Commissione Consiliare Permanente Vittorio Marino ha dichiarato: “Lieti e speranzosi nel portare avanti un’istanza più che legittima, visto che tantissime sono le persone che si servono dei mezzi pubblici per raggiungere i vari punti della città. Ringrazio il consigliere Silvestri e i componenti della Prima Commissione per il lavoro svolto. Confidiamo in un pronto riscontro e ringraziamo chi si sta attivando per questa possibilità”.

Il Consigliere Comunale di Fratelli d'Italia Raffaele Silvestri: "Da quando sono stato nominato in luglio Commissario Cittadino di FDI, si svolge all'interno del gruppo che rappresento un assiduo confronto e dibattito "democratico" che porta, come in questo caso, ad avanzare proposte utili e proficue per la cittadinanza. Sono davvero orgoglioso di questo gruppo. Ringrazio l'amministrazione Lanzara per aver valutato positivamente la nostra proposta che porterà lavoratori e utenti a raggiungere con più facilità sia il Maximall che l'Aeroporto".

Dello stesso avviso il Consigliere delegato alla Mobilità ed ai Trasporti, nonché componente della Commissione, Francesco Fusco: “Rendere gli spostamenti più agevoli, nell’ottica di favorire il trasporto pubblico, è una nostra priorità, pertanto ci siamo prontamente attivati per dare una risposta a quanti fra i residenti avevano espresso questa necessità. Il nostro lavoro resta sempre quello di essere al servizio del cittadino e delle sue richieste, facendo da collante con le altre realtà”.

Un’iniziativa più che condivisa anche dal Sindaco Giuseppe Lanzara, che così ha commentato: “Considerata la notevole affluenza di persone da e verso questi luoghi, rivolgiamo a BusItalia la richiesta di implementare il numero di fermate e quindi produrre un vantaggio per chi non adopera mezzi propri. In tal senso, vanno considerati anche i benefici in termini economici e di impatto ambientale, come pure di snellimento del traffico cittadino, che nel periodo natalizio tenderà peraltro ad aumentare. Siamo fiduciosi che la richiesta verrà accolta e ringraziamo i Consiglieri Comunali che si sono fatti portavoce di questa esigenza”.