Postiglione, successo per le visite di screening del tumore al seno L’oncologo Corso: “Grato al Comune, la prevenzione salva la vita”

“Grati e riconoscenti al dottore Giovanni Corso per l’opera prestata in favore della comunità postiglionese”. È quanto recita la targa di ringraziamento e riconoscimento conferita questa dal sindaco del Comune di Postiglione, Carmine Cennamo, e dall’amministrazione comunale, al medico oncologo e scienziato campano presso l’Istituto oncologico europeo di Milano, Giovanni Corso, al termine della giornata di visite senologiche e screening gratuiti per la prevenzione del tumore al seno. Consegna della targa a cui hanno preso parte anche l’amministrazione comunale del Comune di Palomonte con l’assessore alle politiche sociali Anna Annunziata Massa, organizzatore della giornata di screening insieme al Comune di Postiglione, e al presidente dell’associazione Alta Irpinia Solidale, Vitale Recce. Giornata di visite gratuite che ha registrato il sold out con circa cinquanta donne, appartenenti ad ogni fascia di età, che si sono recate presso il centro medico di Postiglione per sottoporsi allo screening gratuito per la prevenzione e diagnosi del tumore al seno. L’evento di prevenzione del tumore mammario che ha visto anche la collaborazione dell’oratorio parrocchiale Maria SS del Carmelo e del Centro Sistema Accoglienza Integrata, nella prima parte della mattinata ha visto le donne ospiti del centro di accoglienza sottoporsi agli screening e donare una targa ricordo realizzata artigianalmente allo scienziato, mentre per tutta la giornata le visite sono proseguite con pazienti provenienti da vari paesi della provincia.

“Ringrazio il Comune di Postiglione per aver aperto le porte alla prevenzione e rivolto grande attenzione alle donne- ha detto l’oncologo Giovanni Corso. Chirurgo senologo e oncologo presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, presidente dell’European Cancer Prevention Organization e membro della commissione nazionale del Miur per la valutazione della Ricerca in tutte le università d’Italia in ambito medico scientifico, Giovanni Corso è tra i migliori ricercatori e scienziati del mondo nel campo medico scientifico. “I dati mondiali ormai sono chiari -ha spiegato Corso. - I paesi che offrono un servizio adeguato di prevenzione oncologica registrano le mortalità più basse dei tumori identificati grazie allo screening, per questo motivo non dobbiamo abbassare la guardia, portando avanti campagne nazionali di educazione alla prevenzione. Il tumore al seno- ha aggiunto Corso- proprio per la sua elevata frequenza, è quello più studiato a livello mondiale, con le più alte possibilità di guarigione grazie alla identificazione precoce della malattia. Tuttavia, rimane ancora molto da fare per quelle donne che presentano il tumore già in fase avanzata e metastatica e a loro va tutta la nostra attenzione e i nostri sforzi sulla ricerca scientifica"- ha concluso lo scienziato. Soddisfazione per il successo della giornata di screening che ha registrato il sold out da parte del sindaco Carmine Cennamo- “le nostre azioni di attenzione finalizzate alla prevenzioni non si fermano qui e proseguiranno con altre giornate di visite screening gratuiti per la nostra popolazione affinché la prevenzione diventi cultura e abitudine e salvi vite umane”.