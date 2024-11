Maiori: bando per l’efficientamento del Servizio Associato di Polizia Municipale In affidamento l’intero iter di gestione delle sanzioni

Il Comune di Maiori ha indetto un nuovo bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione dell’intero iter dei procedimenti sanzionatori relativi alle violazioni del Codice della Strada, per conto del Servizio Associato di Polizia Locale “Costa d’Amalfi” che unisce le forze di polizia municipale dei comuni di Maiori, Minori e Atrani. Il bando è per un importo di € 522.500,00 e della durata di 5 anni, la scadenza per la presentazione delle domande è per il 27 novembre 2024. Tutti gli atti sono disponibili online, sul portale web del Comune di Maiori, nell’area dell’Albo Pretorio nella sezione bandi e avvisi in corso.

L’obiettivo del nuovo bando emanato dal Comune guidato dal sindaco Antonio Capone è compiere un passo avanti nell’ottimizzazione dei servizi di polizia locale, con l’intento di aumentare l’efficienza nella gestione della parte burocratica del lavoro, caratterizzandola fortemente come servizio digitale, e liberare così risorse di personale interno, permettendo agli agenti di dedicarsi ancor di più alle attività di controllo e presidio operativo del territorio.

Il bando, che come già detto e aperti fino al 27 novembre, prevede una gestione completa del processo legato all’emanazione delle sanzioni, attraverso:

software gestionale dedicato per la semplificazione e digitalizzazione delle pratiche;

dispositivi digitali per il rilevamento delle infrazioni, inclusi palmari e bollettari per agevolare le operazioni di rilevazione e verbalizzazione;

supporto logistico per la notifica delle infrazioni, sia in ambito nazionale che internazionale, compresa la gestione dei veicoli immatricolati all’estero; servizio di front e back-office, call e contact center per supportare i cittadini e rispondere a ogni esigenza legata alle sanzioni.

L’implementazione di questo sistema innovativo è stata pensata per garantire una gestione più rapida e completa delle infrazioni stradali, permettendo di ridurre i tempi di lavorazione delle pratiche. Nel bando è stata fortemente voluta anche una parte dedicata all’assistenza attraverso un contact center, in modo da assicurare totale trasparenza rendendo il servizio accessibile per i cittadini anche attraverso strumenti telematici o per via telefonica.

Il sindaco Antonio Capone dichiara: “Da sempre come amministrazione siamo al lavoro per il miglioramento della macchina comunale. Abbiamo lavorato sul potenziamento delle risorse umane e degli strumenti a loro disposizione, con questo nuovo bando ci fissiamo l'obiettivo di fornire un sistema che agevoli il lavoro degli agenti che ogni giorno con abnegazione scendono in strada per garantire l’ordine”

Il comandante del Corpo Associato di Polizia Locale, Capitano Gianluca Ossignuolo, dichiara: “L’affidamento del servizio è un investimento nell’efficienza e nella qualità dei servizi di polizia locale dei tre comuni coinvolti, che potranno contare su strumenti avanzati di rilevazione e gestione delle sanzioni. Questo bando mira a una maggiore tutela della sicurezza stradale e al miglioramento del presidio territoriale grazie a una polizia municipale più snella e potenziata nelle attività operative.”