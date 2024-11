Pollica, il Consiglio fa scudo su Pisani: "Inaccettabili le accuse di Vassallo" Dieci consiglieri hanno espresso solidarietà al primo cittadino per la querelle con la Fondazione

Il Consiglio Comunale di Pollica, esprime piena solidarietà e vicinanza al sindaco Stefano Pisani, confermando la piena condivisione del suo operato amministrativo e dell’impegno quotidiano che ha profuso per preservare la memoria e portare avanti l'eredità di Angelo Vassallo.

"Riteniamo inaccettabili - si legge in una nota sottoscritta da dieci consiglieri comunali - le accuse mosse dal Presidente della Fondazione Angelo Vassallo nei confronti del nostro sindaco e della comunità intera. Tali illazioni, prive di fondamento, non fanno che ledere l’immagine di una comunità onesta e rispettabile, composta da cittadini integri che si impegnano quotidianamente per il bene comune, mai inclini a falsità o omertà. La comunità di Pollica ha sempre lavorato e continuerà a lavorare per sostenere la verità e rendere omaggio alla memoria di Angelo Vassallo, affinché il suo esempio di coraggio e amore per il territorio continui a ispirare le nuove generazioni.

Confidiamo che i recenti sviluppi delle indagini condotte dalla magistratura, in cui riponiamo piena fiducia, possano finalmente far emergere tutti gli aspetti oscuri legati all'omicidio di Angelo Vassallo, restituendo così giustizia e verità alla famiglia di Angelo e alla nostra intera comunità", concludono i consiglieri comunali di Pollica.