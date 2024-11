Castellabate: asta pubblica per l’alienazione di immobili di proprietà comunale Possono partecipare all’asta sia persone fisiche che società

Comune di Castellabate, con determina n.1260 del 21/10/2024, ha indetto un’asta pubblica per l’alienazione di immobili di proprietà comunale inseriti nel piano triennale delle alienazioni 2024-2026. Si rende noto che i giorni 28/11/2024, 3/12/2024 e 5/12/2024, alle ore 15.30, presso l’Ufficio Patrimonio sito nella sede distaccata in Via Marinelli, alla frazione San Marco del Comune di Castellabate, dinanzi alla Commissione di gara allo scopo nominata, si procederà mediante asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete al rialzo.

La base d’asta per il lotto di vendita è costituita dal valore dei beni immobili da alienare approvato e riportato con delibera del Consiglio Comunale del 29/12/2023. Tra gli immobili oggetto d’asta pubblica, vi è l’ex scuola materna Strada ex Provinciale 267 in Località Buonanotte, la Corte su Via Andrea Guglielmini Patriota in frazione Santa Maria e terreni siti sul lungomare De Simone e traverse limitrofe nella frazione Santa Maria. Possono partecipare all’asta sia persone fisiche che società. Tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione e il bando completo sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente.

https://www.comune.castellabate.sa.it/novita/notizie/novita_237.html.