Sabato nel Cilento colletta alimentare nei supermercati In azione decine di volontari coordinati dalla Caritas

Sala Consilina, Sassano, San Giovanni a Piro, Sapri, Teggiano e Vibonati sono soltanto alcuni dei comuni, a sud di Salerno, nei cui supermercati sarà attiva, sabato 16 novembre, la raccolta di prodotti a lunga conservazione a favore del banco alimentare. L'iniziativa rientra nell'ambito della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare in programma in oltre 900 supermercati in Campania. Nei territori degli Alburni, Golfo di Policastro e Vallo di Diano, saranno decine i volontari (riconoscibili da una pettorina arancione) che, coordinati dalla Caritas della diocesi di Teggiano-Policastro, raccoglieranno all'uscita dei supermercati alimenti a lunga conservazione come olio, verdure, legumi, tonno e carne in scatola, oltre ad alimenti per l'infanzia.