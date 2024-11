Angri, alta velocità e danni nel centro storico: denunciato Il sindaco: "Irresponsabili mettono a repentaglio la vita dei cittadini"

La Polizia Locale di Angri, attraverso il controllo delle telecamere, ha individuato il mezzo e la targa del conducente che, nella giornata di venerdì, ha provocato gli ingenti danni in via Amendola. Lo ha reso noto il sindaco Cosimo Ferraioli attraverso i social.

"L’alta velocità e l’inciviltà potevano provocare danni ben maggiori, alle persone ad esempio. Non è tollerabile che le nostre strade diventino piste per irresponsabili che mettono a repentaglio la vita dei cittadini. Il responsabile - ha concluso il primo cittadino - dovrà rispondere dei danni causati e sarà sanzionato secondo quanto previsto dal Codice della Strada per guida pericolosa".