Contursi Terme, l'ex sindaco Forlenza aderisce a Noi Moderati "Onorato di poter offrire il mio contributo per la crescita del partito"

Alfonso Forlenza, già sindaco di Contursi Terme, aderisce a Noi Moderati e assume l’incarico di responsabile politico ed organizzativo per la Valle del Sele. Ad ufficializzare il nuovo ingresso l’onorevole Pino Bicchielli, vicepresidente del gruppo alla Camera dei Deputati, e Luigi Cerruti, coordinatore provinciale di Salerno.

“Orgoglioso di iniziare questa nuova sfida politica con Noi Moderati, un partito nel quale mi rivedo e abbraccio i valori che da sempre lo caratterizzano”, ha dichiarato Alfonso Forlenza. “Sposo i punti di forza del programma di questo partito, tra cui l’impegno nel sociale, mio punto di riferimento in quanto operatore di patronato da circa 40 anni. Per me è fondamentale stare tra la gente - ha aggiunto Forlenza -. Guardo con piacere alla battaglia per l’aumento dell’assegno unico, aspetto fondamentale per aiutare le famiglie, e sono onorato di poter offrire il mio contributo per la crescita di Noi Moderati”.

“Siamo felici di formalizzare l’adesione del dottor Forlenza, già sindaco del Comune di Contursi Terme, che saprà mettere a servizio del territorio la sua esperienza politica e professionale. La sua adesione va nel solco dell’esperienza e dell’importanza di portare avanti questo progetto di aggregazione politica che recupera un'area di riferimento importante anche a livello culturale. Siamo sicuri che con l’ingresso del dottor Forlenza si registrerà riscontro su tutto il territorio provinciale”, ha dichiarato l’onorevole Pino Bicchielli, commissario regionale per la Campania.

“Buon lavoro al dottor Forlenza. Noi Moderati cresce sempre di più e queste nuove adesioni sono la conferma: il nostro partito è attrattivo, stiamo crescendo sul territorio e abbiamo punti di riferimento importanti su tutta la provincia”, ha dichiarato il coordinatore provinciale Luigi Cerruti.