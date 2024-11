Scuola Viva: Regione Campania premia gli istituti di Mercato San Severino Finanziamento complessivo da 190mila euro

La Regione Campania premia la vitalità progettuale delle Scuole di Mercato San Severino.

Lo fa nell’ambito della seconda Annualità del Progetto ‘Scuola Viva’, con un finanziamento complessivo da 190mila euro distribuito fra il Liceo Publio Virgilio Marone (50mila euro), l’Istituto Comprensivo del I° Circolo Didattico (39mila e 485euro) e l’Istituto Comprensivo del II° Circolo Didattico (100mila euro).

A formalizzare l’ammissione a finanziamento delle progettualità extracurriculari proposte dalle Scuole sanseverinesi, il Decreto Dirigenziale n. 1265 della Direzione Generale 11 PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI, PR CAMPANIA FSE+ 2021-2027. PROGRAMMA SCUOLA VIVA II ANNUALITA'.

«La scuola continua ad aprirsi al territorio ampliando e valorizzando la sua offerta formativa attraverso percorsi pomeridiani e laboratori sportivi, teatrali, musicali, di robotica e tante altre attività – sottolineano il Sindaco Antonio Somma e l’Assessore alle Politiche Scolastiche Assunta Alfano – Insieme alla didattica, ci sono componenti culturali che stimolano la crescita dei ragazzi con il coinvolgimento di associazioni, enti locali, famiglie, oratori, agenzie educative e di volontariato: in questo contesto possiamo fare tanto anche per ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e recuperare quegli studenti che, per diversi motivi, hanno abbandonato la strada della formazione. La nuova premialità di finanziamento ricevuta – concludono – è nuova linfa per la comunità studentesca e docente di Mercato S.Severino, con ricadute positive per tutto il territorio».

Tra le attività proposte, vi sono laboratori per l’approfondimento delle competenze di base linguistico/espressive e logico/matematiche; laboratori tecnico/professionali attivabili dalle scuole secondarie di II grado con il coinvolgimento di artigiani e/o imprese, fondazioni, associazioni di categoria, insieme alle opportunità di percorsi di alternanza scuola-lavoro; laboratori tematici di arte, teatro, musica, sport, lingue straniere, cultura ambientale, enogastronomia, cittadinanza attiva, educazione alla pace e alla legalità, multiculturalità; percorsi di consulenza psicologica, azioni di orientamento, continuità e sostegno alle scelte dei percorsi formativi; iniziative per il coinvolgimento diretto e attivo dei genitori nella vita scolastica.